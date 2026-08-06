Onda Tropical #29 provoca emergencias en el país: revelan las zonas más afectadas

La Onda Tropical #29 ya genera las primeras emergencias en Costa Rica.

Las fuertes lluvias afectan principalmente a San Carlos, donde varias comunidades registran inundaciones, viviendas anegadas y problemas en la red de alcantarillado.

Además, las autoridades mantienen vigilancia en otras zonas del país debido a las precipitaciones y las tormentas eléctricas que continúan durante este miércoles.

San Carlos registra las principales afectaciones

Los mayores impactos de la Onda Tropical #29 se presentan en el cantón de San Carlos.

Las lluvias intensas afectan comunidades como:

Florencia.

La Fortuna.

Ciudad Quesada.

Aguas Zarcas.

En estos sectores se reportan viviendas con anegamiento y varias carreteras presentan saturación debido a problemas en los sistemas de alcantarillado.

El Comité Municipal de Emergencias de San Carlos permanece activo y da seguimiento a cada uno de los incidentes reportados para coordinar la atención correspondiente.

Lluvias afectan una vivienda en Las Parcelas de La Perla de La Fortuna.

San Carlos

Sarapiquí

Sarapiquí también reporta lluvias y tormenta eléctrica

El monitoreo de las autoridades también confirma lluvias acompañadas de tormenta eléctrica en distintos sectores de Sarapiquí.

Las condiciones meteorológicas mantienen la vigilancia de los cuerpos de primera respuesta, ya que las precipitaciones podrían generar nuevas incidencias durante las próximas horas.

Entrada a centro comercial El Encuentro en San Carlos.

Ruta 32 permanece cerrada por caída de material

Como consecuencia de las lluvias, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó el cierre de la Ruta 32 debido a la caída de material sobre la carretera.

Las autoridades solicitan a los conductores mantenerse atentos a los comunicados oficiales antes de viajar por esta importante vía nacional.

CNE pide extremar las precauciones

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hizo un llamado a la población para mantenerse vigilante y seguir las recomendaciones emitidas por las instituciones de primera respuesta.

Entre las principales medidas se recomienda evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, conducir con precaución durante las lluvias y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras persistan los efectos de la Onda Tropical #29.