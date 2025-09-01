La Onda Tropical 27 dejará inestabilidad en el país este martes, según el pronóstico del IMN que prevé aguaceros en el Caribe durante la mañana y lluvias con tormentas eléctricas en el Valle Central y Pacífico por la tarde.

Asimismo, informa que el fenómeno abandonará el territorio nacional esta noche, la zona de convergencia intertropical se mantendrá activa y cercana a la región durante toda la semana.

Las autoridades hacen un llamado a la precaución ante posibles inundaciones en áreas urbanas por saturación de alcantarillados.