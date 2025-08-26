La Onda Tropical 26 ingresará al país este miércoles reforzando las lluvias en todo el territorio nacional, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) que advierte sobre condiciones atmosféricas inestables durante su recorrido.

El sistema afectará primero el Caribe y la Zona Norte en horas de la mañana, mientras que el Valle Central y el Pacífico experimentarán los mayores aguaceros durante la tarde e inicio de la noche.

La meteoróloga Rebecca Morera explicó que este fenómeno se alejará gradualmente durante la noche, aunque mantendrá nubosidad y precipitaciones dispersas en gran parte del país.