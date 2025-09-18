Once puntos del país presentan afectaciones por lluvias, según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias que contabiliza más de 2.500 casos en ocho meses.

Las zonas más impactadas incluyen Guatuso, Los Chiles y Upala en la región norte, donde el acumulado de precipitaciones ha saturado los suelos por encima del 80%, generando derrumbes en la Ruta 32 que interrumpen el tránsito vehicular.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, hizo un llamado a la población para identificar rutas de evacuación y utilizar responsablemente la línea 911.