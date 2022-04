A finales de marzo del 2020, la crisis sanitaria se encontraba en plena ola de contagios y muchos gobiernos del mundo, decretaban medidas inauditas y extremas como el confinamiento de millones de personas. Se sabía muy poco o nada sobre aquel nuevo virus procedente de China, los rumores corrían como la pólvora y, en este ambiente de confusión y dudas, la Organización Mundial de la Salud publicó un contundente tuit declarando que el SARS-CoV-2 no se transmitía por el aire. Era el 20 de marzo de 2020 y aquel error iba a lastrar la credibilidad de la OMS durante demasiado tiempo… mucho más si tenemos en cuenta que aquellas declaraciones siguen online y a la vista de todos.

El tuit de la OMS (28 marzo 2020) sigue online y sin rectificar.

Los meses pasaron y las autoridades de la Organización Mundial de la Salud no solo no corrigieron el error sino que se enzarzaron en un desesperante, silencioso y ridículo proceso de debate que se extendió hasta fechas realmente sorprendentes. Asociaciones, centros de investigación y científicos de todo el mundo pidieron públicamente a la OMS que cambiara sus afirmaciones sobre la transmisión del coronavirus… pero no hubo respuesta.

El 2020 pasó lentamente mientras asistíamos con tristeza a la cascada de contagios, hospitalizaciones y muertes. Entonces llegó 2021, con más esperanza gracias a las vacunas pero con nuevas olas y nuevas variantes… cuando todo parecía regresar a la normalidad, llegó Delta para recordarnos que la batalla contra el virus no iba a ser tan sencilla. El tiempo seguía su curso, llegó una nueva navidad y mientras pensábamos que por fin podríamos tener unas merecidas vacaciones entró en escena una nueva variante, Ómicron.

Y así, un día antes de navidad, el 23 de diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud pronunció una palabra con la que, hasta entonces, se atragantaba: “transmisión aérea”. Parece increíble pero, efectivamente, el 23 de diciembre de 2021… Una fecha innecesariamente tardía que muestra la falta de reflejos de la Organización, su excesiva burocracia y un paralizante temor a reconocer una equivocación cuyas consecuencias son difíciles de determinar.

La Revista Nature acaba de publicar una de las columnas más directas y abiertamente críticas con la OMS desde que se inició la pandemia. Las diferencias entre el journal y la Organización son bien conocidas y ya en julio de 2020, Nature publicó un artículo, titulado “La evidencia sugiere que el coronavirus se transmite por el aire, pero los consejos de salud no se han puesto al día”, que ya era una flecha directa en la diana de la OMS. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevos estudios, los dardos de Nature se hicieron más certeros… pero la OMS seguía sin reaccionar.

“La falta de acción en la OMS hizo que las Agencias de salud nacionales y locales de todo el mundo fueran también lentas para abordar la amenaza aérea”, indica Nature. “La OMS no ha logrado comunicar adecuadamente su cambio de posición gradual en los dos últimos años. Como resultado, no enfatizó lo suficientemente temprano y de manera clara la importancia de la ventilación y las mascarillas en interiores, medidas clave que pueden prevenir la propagación del virus por el aire”

Estos reproches aluden a los sutiles cambios que la Organización Mundial de la Salud ha ido realizando discretamente durante los últimos meses. En lugar de corregir clara y públicamente sus errores, la OMS ha optado por editar y modificar algunas de sus directrices, pero sin llegar a anunciar que estaba equivocada. Las tajantes afirmaciones de 2020 siguen online en muchas plataformas mientras que, en su web oficial, las ha editado sigilosamente para adecuarlas a las evidencias actuales.

Esta inadecuada manera de actuar plantea demasiadas dudas respecto al futuro. “Resolver este debate sobre cómo evaluar la transmisión de virus respiratorios es importante”, concluye Nature. “En cualquier momento puede surgir una variante más letal del SARS-CoV-2 y es casi seguro que nuevos virus respiratorios afectarán a la humanidad en algún momento. No está claro si la OMS estará a la altura en esa situación”.

Referencias científicas y más información:

