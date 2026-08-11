VIDEO: Hombre se sale de control, golpea un carro y provoca accidente en la General Cañas

Un video grabado por un conductor captó el momento en que un motociclista se baja de su moto y comienza a golpear con sus puños un vehículo que circulaba por la carretera General Cañas.

La situación ocurrió mientras ambos conductores se encontraban en esta importante vía y, aparentemente, mantenían una discusión.

Motociclista golpeó un vehículo en plena General Cañas

En las imágenes se observa cómo el motociclista detiene su marcha, se acerca al carro y comienza a golpearlo con sus manos.

La agresión ocurrió en plena carretera y quedó registrada por otro conductor que transitaba por la zona.

El hecho generó una situación de tensión entre los involucrados, mientras otros vehículos continuaban circulando por el sector.

VIDEO

Conductor retrocedió y chocó contra otro carro

Después de que el motociclista golpeara el vehículo, el conductor del carro decidió retroceder.

Sin embargo, al realizar la maniobra terminó impactando contra otro vehículo que circulaba por la zona.

De esta manera, la aparente discusión entre el motociclista y el conductor terminó involucrando a un segundo automóvil y provocó un accidente de tránsito.

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