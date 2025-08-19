Carolina Hinestroza analiza la olla de carne, un plato que guarda historia, sabor y tradición, representando mucho más que un simple platillo para la identidad gastronómica costarricense con raíces desde la colonia.

La especialista describe la importancia de la selección tradicional de verduras y la técnica de “los tres vuelcos” al servir, que hacen de este guiso una experiencia culinaria única que nutre y cuenta historias.

Hinestroza, también explora el simbolismo de compartirla en familia y aclara los errores comunes al prepararla, al tiempo que visualiza su futuro dentro de la gastronomía nacional en tiempos de cocina de autor y fusiones, sin perder su esencia tradicional.