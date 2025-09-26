El Club Sport Cartaginés no pudo aprovechar su condición de local y cayó 0-2 ante Olimpia en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El marcador lo abrió Michael Chirinos con un remate de derecha desde muy cerca al minuto 9, mientras que Jorge Benguché aumentó la ventaja con un disparo cruzado al palo izquierdo tras asistencia de Yustin Arboleda al minuto 38 del primer tiempo.

El conjunto brumoso despertó y se metió en el partido tras un gran pase de cabeza de Mauro Quiroga para Marcos Ureña, que solo puso si pie para marcar el descuento en el marcador.

¿Cuándo es el próximo partido?

El duelo de vuelta entre Olimpia vs Cartaginés se jugará el jueves 2 de octubre de 2025 en Tegucigalpa, donde los hondureños buscarán sellar su clasificación a semifinales, mientras que los brumosos intentarán una remontada histórica.

Recordar que en estas instancias el gol de visita forma parte como criterio de desempate.