¡Oktoberfest! Una celebración llena de tradición y diversión

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Se viene uno de los festivales más felices del mundo, el Oktoberfest, y Costa Rica se prepara para celebrarlo con cuatro días de música, cerveza, gastronomía y juegos que reúnen a familias y amigos en un ambiente festivo.

Pablo Formal, organizador de Oktoberfest Costa Rica, explica de qué trata esta actividad y detalla que el festival celebrará su décima tercera edición con una programación especial.

El organizador comparte las fechas del evento, el lugar donde se realizará, todo lo que los asistentes podrán encontrar y dónde adquirir las entradas, incluyendo la opción de mecánicos gratis el 10 de octubre en Nébula Center con el Oktoberfest Village.