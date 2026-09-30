‘Oktober Fest’ se disfrutará el próximo mes en el país

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Este próximo mes de octubre usted podrá disfrutar del “Oktober Fest”, uno de los festivales de música y gastronomía más aclamados por el público. El evento reunirá una variada oferta culinaria y presentaciones musicales que prometen atraer a miles de asistentes en un ambiente festivo.

La organización del festival espera superar las expectativas de ediciones anteriores y consolidarse como una de las actividades más esperadas del año.

Los interesados podrán consultar la programación y adquirir sus entradas a través de los canales oficiales del evento.