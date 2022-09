Anoop es un chofer que confiesa estar viviendo una pesadilla tras haber ganado el premio mayor de una lotería estatal en Kerala, India.

El hombre obtuvo nada más y nada menos que 250 millones de rupias (US$ 3,06 millones), el domingo 18 de septiembre.

Sin embargo, una semana después, publicó un video en el que pedía a extraños que dejaran de buscarlo con la excusa de que les ayude a resolver sus problemas financieros.

Anoop también confiesa que se ha visto obligado a mudarse de casa por el acoso sufrido.

“Tengo que seguir cambiando de casa. Fui y me quedé en la casa de un pariente; pero de alguna manera la gente encontró ese lugar y llegó hasta allí. Ahora tuve que venir a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien. Ni siquiera tengo dinero”, comentó.

Cuando Anoop ganó el premio mayor ofrecido por el estado en una lotería, en seguida apareció en los titulares nacionales.

“Me llené de alegría cuando gané”, cuenta en un video. “Había gente y cámaras en la casa y estábamos felices”, añade.

Pero la situación se salió de control cuando vio que no podía ni siquiera pisar su propio hogar.

Incluso, sus vecinos se han quejado por ver todos los días a personas extrañas que no son del barrio y que andan merodeando sus casas.

“No puedo salir de casa, no puedo ir a ningún lado. Mi hijo está enfermo y no puedo llevarlo al médico”, sostiene. “Ojalá no hubiera ganado. El tercer premio habría sido mejor”, agrega.

Anoop recibirá US$ 1.840.900 después de los impuestos del Gobierno. “Todo lo que puedo decirles a todos es que todavía no he recibido dinero. Nadie parece entender mi problema, a pesar de las veces que lo diga”.

Por su parte, el Gobierno estatal anunció que organizará para Anoop un programa de capacitación sobre gestión financiera de un día para ayudarlo a emplear bien el monto que recibirá.