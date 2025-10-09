El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene operativos activos para localizar a conductores que atropellan peatones y ciclistas, para luego evadirse de la escena.

Entre los casos investigados figura el de un conductor en La Guácima de Alajuela que, tras atropellar a un peatón, intentó auxiliarlo pero finalmente huyó del lugar.

Estos hechos son investigados como posibles delitos de lesiones culposas, donde la fuga constituye un agravante que podría aumentar las condenas de los responsables.