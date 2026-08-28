OIJ solicita colaboración para ubicar sicarios de un joven en Chacarita

Ataque ocurrió el pasado 10 de abril.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video en el que se registra el asesinato de un joven de apellido Cerdas, de 23 años, ocurrido a plena luz del día en Chacarita de Puntarenas.

El ataque, perpetrado por sicarios que se movilizaban en motocicleta, tuvo lugar el pasado 10 de abril mientras la víctima se dirigía a su casa, y quedó captado en imágenes.

Con la difusión de estas grabaciones, las autoridades buscan la colaboración ciudadana para identificar a los asesinos y dar con el paradero de la moto en la que viajaban los agresores.