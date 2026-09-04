El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda ciudadana para identificar a varios sujetos que figuran como sospechosos de homicidio y que viajaban en un vehículo gris.

Los agentes difundieron un video relacionado con el caso y piden información que permita ubicar a los involucrados.

¿Qué ocurrió?

Según el reporte de la Delegación Regional de Limón, los hechos ocurrieron el lunes 16 de marzo de 2025, alrededor de la 1:20 p. m., en el sector de Playa Bonita, Limón.

En apariencia, los ocupantes del vehículo gris llegaron al lugar y presuntamente dispararon contra varias personas. Posteriormente, emprendieron la huida y se encontraron de frente con agentes judiciales que se encontraban en la zona.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos que dejó herido en el rostro a uno de los investigadores del OIJ.

Los sospechosos continuaron la fuga a pie y, posteriormente, se encontraron con oficiales de la Policía de Fronteras, contra quienes también habrían disparado.

Uno de los oficiales, de apellido Martínez, recibió un impacto de bala y fue trasladado a un centro médico. Sin embargo, falleció días después.

El OIJ solicita a quienes tengan información sobre las personas involucradas o sobre lo ocurrido que se comuniquen al 800-800-0645 o al correo [email protected], del Centro de Información Confidencial del OIJ.

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Por: Camila Rosales Méndez

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