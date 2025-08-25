Por medio de un video, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el sospechoso de asesinar a Jermaine Cruickshank, hijo del expresidente de Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank.

El hecho ocurrió este domingo, en horas de la noche.

Esto dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga, sobre el asesinato:

“El se encontraba en un bar, en horas de la noche y en ese momento llegan dos sujetos en motocicleta. Uno de los sujetos de la motocicleta se baja, ingresa al bar vestido en ropa deportiva y con el casco puesto, esto llamó la atención del señor Cruickshank y de inmediato trató de alejarse de la mesa, pero en ese momentó le empezó a disparar, terminando con la muerte del señor Cruickshank“, dijo el director del OIJ.

El sospechoso se dio a la fuga y el cuerpo de fallecido fue remitido a la Morgue Judicial, para su respectiva autopsia.

Por el momento, no se dieron más detalles sobre el caso.