Por medio de una publicación en redes sociales, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de dos cuerpos en sector de Finca Cerros, Quepos.

Cuerpos

Se descartó que tuvieran heridas de arma blanca o de arma de fuego. Todo hace presumir que fueron estrangulados hasta la muerte. Posteriormente fueron sepultados en una fosa clandestina ubicada en la misma propiedad.

Declaraciones del OIJ

"De acuerdo a las informaciones que tenemos, el día lunes en horas de la noche se recibe información confidencial que indicaba que había un asalto en progreso en una casa de habitación de una pareja de alemanes residentes en Costa Rica, siendo que equipo del OIJ pues se trasladó hasta la zona, llegó a esta casa de habitación y determinó que estas dos personas no estaban en la casa", dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.

Ese mismo día los agentes solo encontraron un montículo de tierra recién removida. El día siguiente, se hacen las coordinaciones con equipos especializados y en horas de la tarde se revisa toda la vivienda.

En el montículo, el can de restos humanos dio positivo.

Elementos que encontraron los agentes

Existen varias manchas de sangre en algunos lugares de la casa. También la cocina se encontró mojada, lo que puede denotar que hubo una limpieza de la escena.