Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los datos más recientes del Organismo de Investigación Judicial revelan datos clave sobre actividades ilícitas en el país, pero uno de los más relevantes es sobre cuál es la provincia que encabeza la lista de homicidios durante este 2026.

Las cifras forman parte de un informe actualizado al 12 de marzo, en el que las autoridades analizan la evolución de los asesinatos en el país.

¿Cuál provincia registra más homicidios?

De acuerdo con los datos del OIJ, San José es la que lidera la cantidad de homicidios en lo que va del año.

La estadística muestra el siguiente panorama por provincia:

San José: 47 víctimas

47 víctimas Limón: 26 víctimas

26 víctimas Puntarenas: 23 víctimas

23 víctimas Cartago: 22 víctimas

22 víctimas Alajuela: 16 víctimas

16 víctimas Guanacaste: 8 víctimas

8 víctimas Heredia: 2 víctimas

San José mantiene el primer lugar en cantidad de asesinatos, con una diferencia considerable respecto a otras provincias.

Homicidios bajan respecto al 2025

El informe también muestra una disminución en la cantidad total de homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En 2025 se registraban 185 víctimas, mientras que en 2026 la cifra llega a 144 homicidios.

Esto representa 41 casos menos en comparación con el mismo corte del año pasado.

Armas de fuego predominan en los homicidios

Otro de los datos relevantes del informe es el tipo de arma utilizado.

La mayoría de los homicidios se cometieron con armas de fuego, con 110 casos, muy por encima de otras modalidades como:

Arma blanca: 18 casos

18 casos Otros métodos: 16 casos

Las autoridades mantienen el monitoreo de estos indicadores para analizar el comportamiento de la violencia homicida en el país durante el 2026.