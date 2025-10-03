La desaparición de la señora Farron continúa generando incertidumbre, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) avanza en las pesquisas para determinar qué ocurrió realmente con ella.

Según confirmaron las autoridades, desde el momento en que se interpuso la denuncia se activaron todos los protocolos correspondientes a una persona desaparecida.

Posible homicidio, la línea más fuerte de investigación

De acuerdo con la información oficial, la principal línea investigativa apunta a que la mujer pudo haber sido víctima de un homicidio. Sin embargo, el OIJ también indaga en otras posibilidades, como la existencia de problemas económicos o deudas que pudieran estar relacionadas con su desaparición.

Allanamiento en su casa no reveló señales de violencia

Los agentes realizaron un allanamiento en la vivienda de la señora Farron. En la inspección no se hallaron indicios de que hubiera sido sacada por la fuerza, ni evidencias de algún hecho violento en el inmueble.

“Estamos orientados a investigar un posible homicidio, pero también trabajamos en descartar situaciones de índole económica que ella haya tenido en el pasado”, indicó Randall Zúñiga, Director del OIJ.

El caso sigue abierto

Hasta el momento no se han encontrado pruebas que indiquen con certeza qué sucedió, por lo que la investigación se mantiene abierta en varias direcciones.

La desaparición de Ligia

Ligia fue vista por última vez a las 7:36 a. m. del 26 de setiembre, cuando salió de su vivienda en Ciudad Quesada. Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener contacto con ella.

La mujer vive sola y enfrenta serios problemas de salud, entre ellos cáncer de piel e hipertensión. Además, en abril perdió a su esposo, también víctima de cáncer. Es madre de cuatro hijos y abuela de dos nietos.