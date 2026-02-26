Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló quién es el hombre fallecido por un brutal asesinato en la entrada de un minisúper ubicado en Río Segundo de Alajuela.

¿Qué sucedió?

La víctima ingresó al local, realizó unas compras y cuando salió del lugar, dos sujetos armados salen de un vehículo que estaba cerca de la entrada y le disparan en múltiples ocasiones.

Se vio cómo los gatilleros no les importó la presencia de otras personas para realizar el ataque. Posterior a los balazos, los implicados huyen del lugar.

Detalles de la víctima asesinada en el minisúper

El ahora fallecido trató de escapar, pero terminó sin signos vitales dentro del local. Se le identificó como un masculino, de apellido Johnson, de 36 años.

Además, el reciente fallecido es de nacionalidad jamaiquina.