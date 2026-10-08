OIJ revela las fuertes torturas que recibió joven secuestrado

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El OIJ reveló las fuertes torturas que habría sufrido un menor de 17 años durante las aproximadamente ocho horas que permaneció secuestrado en Oreamuno de Cartago.

Menor sufrió múltiples agresiones durante el secuestro

Según la investigación judicial, varios sujetos habrían amarrado de pies y manos al adolescente y también lo amordazaron para impedir que pidiera ayuda.

Durante el tiempo que permaneció retenido, el joven habría recibido golpes y constantes agresiones con armas blancas.

Además, los sospechosos le habrían provocado quemaduras con cigarrillos.

El OIJ también detalló que los sujetos habrían intentado arrancarle los dientes y quebrarle los dedos de las manos como parte de las agresiones.

El menor logró escapar del inmueble mediante un boquete ubicado en la parte posterior de la estructura. Después llegó hasta la casa de su madre y ambos acudieron al Ministerio Público para presentar la denuncia.

OIJ detuvo a sospechoso por el secuestro

Tras varios meses de investigación, agentes judiciales realizaron allanamientos este jueves, desde las 4 a. m., en una vivienda y una estructura tipo búnker en Blanquillo de Oreamuno.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a un hombre de apellido Bonilla, de 26 años, quien figura como sospechoso del secuestro.

Además, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, droga tipo crack, marihuana y un arma de fuego.

Otro sospechoso permanece detenido por una causa relacionada con portación ilegal de armas.

La investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados y esclarecer completamente lo ocurrido con el menor.

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