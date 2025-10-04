La noche de este viernes 3 de octubre, un hombre perdió la vida tras un brutal tiroteo frente a un bar en la comunidad de Paraíso, Santa Cruz. Lo impactante: recibió alrededor de 50 disparos, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho ocurrió en plena vía pública, provocando pánico entre los vecinos de la zona. Unidades de la Fuerza Pública llegaron de inmediato para resguardar el área y apoyar con las primeras investigaciones.

OIJ investiga los hechos

El caso quedó bajo la investigación del OIJ, que ahora busca determinar las circunstancias exactas que rodearon este espeluznante asesinato. Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni los posibles móviles del crimen.

Este nuevo homicidio se suma a la preocupante ola de violencia que atraviesa Costa Rica.

Según cifras oficiales del OIJ, hasta la fecha se registran 661 asesinatos en el país en 2025, dos casos más que en el mismo período del año anterior.