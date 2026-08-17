OIJ revela detalles clave tras asesinato de niño de 12 años

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó nuevos detalles sobre el homicidio de un niño de 12 años, localizado en Orotina, Alajuela.
Según explicó el OIJ en un video publicado este lunes, el menor aparentemente viajaba en una motocicleta cuandolo interceptaron dos motocicletas.
Desde esos vehículos, varios sujetos dispararon contra el niño, provocándole heridas que acabaron con su vida.
El OIJ mantiene varias líneas de investigación abiertas y asegura que, por ahora, ninguna está definida como la causa que habría motivado el homicidio.
Otro de los elementos que analiza el OIJ es que los padres del menor habían presentado una denuncia por desaparición el pasado 10 de agosto.
En ese momento, agentes del OIJ de Garabito iniciaron las labores para localizarlo. Sin embargo, días después el menor apareció sin vida en Orotina.
De acuerdo con los investigadores, el niño tenía algún vínculo familiar con personas de esa zona. Este aspecto también forma parte de las pesquisas.
Entre las líneas que fueron analizadas inicialmente surgió una posible relación con préstamos informales conocidos como “gota a gota”, debido a que los padres del menor aparentemente habían tenido algún vínculo con este tipo de préstamos.
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Sin embargo, el OIJ indicó que esta hipótesis fue descartada como posible móvil del homicidio.
Los investigadores ahora profundizan en otras posibilidades y analizan especialmente el entorno del menor para determinar qué pudo provocar el ataque.
El OIJ señaló que mantiene varias líneas de investigación abiertas y que está utilizando todos los recursos disponibles para esclarecer el crimen.
Por ahora, los agentes buscan determinar quiénes participaron en el ataque, por qué el menor fue interceptado y cuál fue el verdadero móvil detrás de su asesinato.