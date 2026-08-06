OIJ revela cómo hombre habría asesinado a su pareja

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló detalles preliminares sobre el homicidio de una mujer de apellido Meza, de 35 años, ocurrido en el sector de Pijije de Bagaces, en Liberia.

Según la información suministrada por las autoridades, el reporte del caso ingresó a las 3:07 p. m. del miércoles, luego de que alertaran sobre la muerte de la mujer dentro de su vivienda.

Los agentes de la Delegación Regional de Liberia se trasladaron al sitio para realizar la inspección correspondiente y efectuar el levantamiento del cuerpo.

OIJ señala que pareja sentimental sería el principal sospechoso

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, Meza se encontraba en su casa de habitación junto a su pareja sentimental, un hombre de apellido Morales.

Las autoridades indicaron que, en apariencia, ambos habrían tenido una discusión.

Por razones que todavía permanecen bajo investigación, el hombre presuntamente habría asfixiado a la mujer, provocándole la muerte en el lugar.

Hombre sospechoso de haber asesinado a su pareja / De apellido Morales de 34 años

El caso continúa en investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Iveth Meza / Mujer supuestamente asesinada por su pareja sentimental.

Sospechoso fue detenido horas después del homicidio

La Policía Administrativa detuvo al sospechoso de apellido Morales horas después del hecho.

Según detalló el OIJ, la captura ocurrió a las 8:41 p. m. en vía pública, específicamente en Barrio Corazón de Jesús.

Tras la detención, el hombre quedó a la orden del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica.

Cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo de la mujer y lo remitieron a la Morgue Judicial.

En ese lugar se efectuará la autopsia correspondiente, un procedimiento que permitirá aportar más información para la investigación del caso.

Homicidio permanece bajo investigación del OIJ

El OIJ mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer de 35 años en Pijije de Bagaces.

Las autoridades continúan recopilando información y pruebas para determinar la dinámica del presunto homicidio.