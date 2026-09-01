OIJ revela cómo asesinaron a tiktoker en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre el homicidio de un reconocido tiktoker ocurrido la noche de este lunes en Siquirres, Limón.

Primero, la identificación

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Gordon, de 37 años, quien murió luego de recibir múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego,

El detalle nuevo

Las heridas las recibió en la cara. El hombre estaba en vía pública cuando aparentemente fue atacado por varias personas.

Los sospechosos dispararon contra Gordon y posteriormente huyeron del lugar.

Cuando los agentes llegaron, encontraron al hombre sin vida. El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

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En el sitio, los investigadores también recolectaron indicios balísticos que enviaron a los laboratorios forenses para su análisis.

¿Quién era el tiktoker?

La víctima era conocida en redes sociales como “Rasta”, un creador de contenido de la zona de Siquirres.

Gordon utilizaba sus redes sociales para realizar denuncias relacionadas con situaciones que afectaban a habitantes de la comunidad y problemas en servicios públicos.

Información difundida previamente sobre el caso señala que el hombre realizaba una transmisión en vivo cuando fue atacado frente a su vivienda.

También trascendió que había recibido amenazas relacionadas con denuncias que realizaba sobre problemas en la construcción de una ruta nacional que comunica Siquirres con Parismina.

Estos elementos forman parte de las líneas que deberán ser verificadas por los investigadores. El OIJ todavía no ha confirmado públicamente un móvil para el homicidio.