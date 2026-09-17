OIJ reporta menor desaparecido en San José

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de un adolescente de 15 años, reportado como desaparecido.

Según la información divulgada, al joven Deiby Alonso Araya Barboza, lo vieron por última vez el 16 de septiembre de 2026, en Guadalupe de Goicoechea, San José.

Ese mismo día lo reportaron como desaparecido ante la Sección de Delitos Varios.

Las personas que tengan información que pueda ayudar a localizarlo pueden comunicarse de manera confidencial del OIJ al 800-8000-645.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.