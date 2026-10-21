OIJ reporta la desaparición de dos hombres en Limón

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desaparición de dos hombres en la provincia de Limón.
Se trata de Michael Luis González Barrantes, de 36 años, y Carlos Daniel Díaz Zárate, de 27 años.
Ambos fueron vistos por última vez en Cieneguita, Limón, el 19 de octubre y reportados como desaparecidos el 20 de octubre.
Al momento de su desaparición, Carlos Daniel vestía un buzo negro y una camisa de manga larga del mismo color.
Si usted tiene información que pueda ayudar a localizar a estos hombres, comuníquese con el OIJ al 800-8000-645.
Por: Camila Rosales Méndez
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