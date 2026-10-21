OIJ reporta la desaparición de dos hombres en Limón

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desaparición de dos hombres en la provincia de Limón.

Se trata de Michael Luis González Barrantes, de 36 años, y Carlos Daniel Díaz Zárate, de 27 años.

¿Cuándo y dónde desaparecieron los hombres?

Ambos fueron vistos por última vez en Cieneguita, Limón, el 19 de octubre y reportados como desaparecidos el 20 de octubre.

Al momento de su desaparición, Carlos Daniel vestía un buzo negro y una camisa de manga larga del mismo color.

Si usted tiene información que pueda ayudar a localizar a estos hombres, comuníquese con el OIJ al 800-8000-645.

Por: Camila Rosales Méndez

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