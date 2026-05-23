OIJ reporta disparos contra la Basílica de los Ángeles

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que la Basílica de los Ángeles recibió disparos de arma de fuego este sábado.

Hecho se reportó a eso de las 11:20 a.m.

Detalles sobre los impactos de bala en la Basílica de los Ángeles

Según la información compartida, al menos dos balas impactaron la estructura.

¿Dónde?

En el costado sur del templo.

¿Qué pasó?

Según testigos, a eso de las 8:20 a.m. habría pasado una motocicleta y se escucharon detonaciones en la iglesia.

¿Hay personas heridas?

De momento no se reportan personas heridas en el lugar, solo los daños materiales que revisan los agentes.

Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.