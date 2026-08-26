OIJ recibió este año 60 denuncias por estafas relacionadas con agencias de viajes

El OIJ recibió este año 60 denuncias por supuestas estafas relacionadas con agencias de viajes, donde ofertas de supuestos boletos muy baratos le pueden salir caro al comprador.

Decenas de personas denuncian incumplimientos en paquetes de viajes al exterior y llevan meses esperando la devolución del dinero de vuelos cancelados a última hora.

Jonathan Quirós, dueño de Sky Flights, comenta que “hay personas que llevan más de dos meses esperando el reembolso, hemos tenido problemas operativos. Pero si nos hemos contactado con ellos”.

Las autoridades advierten sobre la importancia de verificar la autenticidad de las agencias antes de adquirir paquetes turísticos.