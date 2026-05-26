OIJ realizó peligrosos allanamientos para detener a dos sicarios

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela realizan desde las 4 de esta madrugada cinco allanamientos en el sector de Los Pinos, donde han detenido a tres personas vinculadas a la banda criminal conocida como Los Paveños, vinculadas con homicidios, tentativa de homicidio y una desaparición.

Los allanamientos han permitido el decomiso de dos motocicletas robadas, cinco armas de fuego y una gran cantidad de dosis de drogas para venta al menudeo, evidenciando que esta estructura criminal incursiona en múltiples delitos como robo de vehículos, narcotráfico, extorsiones y préstamos gota a gota.

Los hechos que se investigan se remontan al 8 de noviembre, cuando cinco sujetos privaron de libertad a tres personas en la misma zona y las llevaron a las orillas del Río Segundo, donde ejecutaron a una víctima y arrojaron su cuerpo al río, mientras que una segunda persona logró escapar y una tercera permanece desaparecida y se presume fallecida.

La banda Los Paveños, originaria del sector de Pavas en San José, se asentó en esta zona de Alajuela hace algunos años con figuras reconocidas como alias “La Hiena” y alias “El Gringo” (fallecido), expandiendo su territorio para la venta y distribución de drogas.