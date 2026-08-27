OIJ realiza allanamientos tras asesinato de motociclista

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan allanamientos en la localidad de San Blas, Cartago, en el marco de la investigación por el homicidio de un motociclista ocurrido el 18 de agosto en Alajuela. Las autoridades buscan a dos presuntos gatilleros vinculados a la banda Los Maruja, quienes habrían asesinado a una víctima colateral.

El crimen, registrado por cámaras de seguridad, muestra a los sicarios interceptando a la víctima en motocicleta y disparándole en múltiples ocasiones, dejando más de 30 casquillos en la escena. Los sospechosos huyeron en un vehículo que fue hallado quemado minutos después en el sector del Coyol para destruir evidencias.

Durante los allanamientos, el OIJ decomisó dos motocicletas con alteraciones y una importante cantidad de municiones de grueso calibre, aunque hasta el momento no se reportan detenciones. La investigación se desarrolla a 75 metros de una vivienda identificada como búnker de Los Maruja, cuyo allanamiento no fue autorizado por un juez.