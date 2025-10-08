OIJ desarrolla en este momento allanamientos contra sospechosos de realizar estafas con billeteras digitales.

Hay ciudadanos nacionales y orientales que figuran como sospechosos.

¿Dónde se realizan las operaciones?

Heredia, Alajuela y San José.

¿Cómo realizaban las estafas?

Por medio de mensajes en dispositivos móviles que avisaban a los usuarios sobre “puntos acumulados” en entidades bancarias.

También se hacían pasar por Correos de Costa Rica. Buscaban establecer contacto con las víctimas debido a que se había presentado un supuesto fallo para entregarle el pedido, por lo que se les pedía ingresar a un link malicioso.

Cuando las víctimas proporcionaban sus datos o ingresaban a los enlaces, los estafadores ingresaban a su billetera digital y la clonaban. El dinero robado lo utilizaban para comprar licor, para luego venderlo en diferentes locales.

Información en desarrollo.