En este momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza un allanamiento en María Reina en Hatillo, para dar con los presuntos involucrados en el caso de la muerte de Kevin Kirby.

Gracias a la información que han recibido las autoridades judiciales y proceso de investigación, lograron ubicar una vivienda que es de interés en el caso.

Kevin Kirby fue encontrado sin vida en los márgenes del río María Aguilar, en Hatillo 8. Su cuerpo fue localizado por un habitante de calle en horas de la madrugada. Recientemente trascendió que el sospechoso detenido por este caso fue puesto en libertad, luego de que las autoridades no lograran establecer pruebas que lo vincularan directamente con el crimen.

