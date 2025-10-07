El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Limón ejecutó una serie de allanamientos con el objetivo de capturar a dos presuntos sicarios vinculados al asesinato de un exárbitro en Batán de Matina.

Los investigados, identificados con los apellidos Rodríguez Bryan y Chavarría Martínez, estarían involucrados en el homicidio de Eladio Gutiérrez Pizarro, ocurrido la noche del 12 de septiembre frente a un bar.

De momento, el caso es manejado como un ajuste de cuentas según la línea de investigación preliminar que sigue los organismos de seguridad.