OIJ pide ayuda urgente para ubicar estos 5 hombres

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) emitió un llamado urgente a la población para localizar a cinco hombres jóvenes, cuyas fotografías fueron difundidas públicamente, y que son señalados como presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Maruja”, que opera en Cartago y que lograron escapar durante un operativo de la policía de control de drogas.

Las autoridades advierten que estos sujetos representan un peligro para la comunidad y podrían estar ocultándose en diferentes puntos del país.

La búsqueda se intensifica luego de que se confirmara su fuga durante el procedimiento policial.