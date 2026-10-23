OIJ pide ayuda urgente para encontrar ladrón de supermercados

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide ayuda urgente para encontrar a un hombre sospechoso de cometer dos asaltos en un supermercado en San Francisco de Dos Ríos, según las autoridades.

El presunto asaltante entra al local comercial y se hace pasar por un cliente, para luego intimidar a la dependiente y a las demás personas.

El hombre logró llevarse dinero en efectivo de la caja registradora y luego escapó en una motocicleta, por lo que el Organismo de Investigación Judicial investiga ambos casos.