OIJ pide ayuda para ubicar a alias “Resbaloso”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo pública la imagen de un hombre desaparecido, conocido con el alias de “Resbaloso”.

Según la información oficial, se trata de Claudio Francisco Salazar Madrigal, alias “Resbaloso” o “Resba”, nacido el 19 de mayo de 1985.

Al hombre lo vieron por última vez en Limón, Pacuare Viejo, avenida Laurel, y fue reportado como desaparecido el 14 de agosto de 2026.

Si usted tiene información, puede comunicarse al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

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Por: Camila Rosales Méndez

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