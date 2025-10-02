El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, solicitó ayuda para dar con el paradero de Ligia Zulema Faerrón Jiménez.

La mujer, de 53 años, fue reportada como desaparecida el pasado 1 de octubre, y se le vio por última vez el 26 de setiembre en Ciudad Quesada de San Carlos.

También, se busca el paradero de su carro, un Volvo X60 del año 2013, con la placa VXC601. Aunque algunas fuentes revelan que apareció desmantelado.

Si conoce alguna información sobre Ligia, puede contactar a la línea confidencial del OIJ: 800-800-645, o al WhatsApp: 8800-0645.