OIJ persiguió a vendedor de drogas por los techos

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un vendedor de drogas intentó escapar por los techos de las casas durante un allanamiento en Barranca, Puntarenas, pero fue detenido pocos minutos después por agentes del OIJ.

El sujeto, quien figura como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas, se escabulló por los techos para evitar ser capturado, mientras los oficiales desplegaban un operativo con perímetros de seguridad y control de rutas de escape.

Durante el allanamiento a su vivienda, las autoridades hallaron drogas y otras evidencias importantes, y expertos señalaron que este tipo de reacciones son frecuentes y representan un peligro tanto para los agentes como para los vecinos, por lo que recomiendan no acercarse ni intervenir y seguir las instrucciones policiales.