OIJ pide ayuda urgente para encontrar menores que desaparecieron el viernes

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos menores de edad que fueron reportados como desaparecidos este sábado, luego de ser vistos por última vez el viernes 11 de septiembre.

Uno de los casos corresponde a Valentina Vanegas Cruz, de 13 años, quien fue vista por última vez en María Reina, Hatillo, San José.

El segundo caso corresponde a Dominick Mathias Calderón Duarte, de 14 años, quien fue visto por última vez en Poás de Aserrí, San José.

Ambos fueron reportados como desaparecidos el 12 de septiembre de 2026.

OIJ pide información para ubicarlos

La Sección de Delitos Varios del OIJ pide a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a los menores comunicarse de inmediato con el Centro de Información Confidencial.

La información puede brindarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 o mediante WhatsApp al 8800-0645.

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El OIJ recuerda que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante para contribuir con la ubicación de los jóvenes.