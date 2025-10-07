El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa sin avances significativos en la localización de 180 personas desaparecidas en los últimos cinco años, casos que siguen abiertos y bajo investigación.

Hasta la fecha, 36 de estas personas han sido declaradas “sin rastro”, como si hubiesen desaparecido sin dejar evidencia.

Caso más reciente

Uno de los casos más recientes es el de Ligia Faerón, vista por última vez el 26 de septiembre en Ciudad Quesada. Este martes se cumplieron 13 días desde su desaparición y el OIJ mantiene varias líneas de investigación, siendo la principal la de un posible homicidio por ajustes de cuentas relacionados con deudas pendientes.

La familia de Faerón ha solicitado públicamente apoyo para encontrarla, desmintiendo rumores que apuntaban a una desaparición voluntaria. El OIJ allanó su vivienda sin hallar señales de violencia, aunque la casa se encontraba en desorden.

Desde el 2020, en Costa Rica se han presentado 18.000 denuncias por personas desaparecidas. De ellas, el 99 % han sido localizados: nueve de cada diez se marcharon por decisión propia, generalmente por razones económicas o sociales. El resto de casos están ligados a delitos como asaltos u homicidios, algunos relacionados con estructuras criminales que optan por desaparecer a las víctimas en lugar de dejar los cuerpos.

San José es la provincia con más reportes, con 7.200 denuncias, seguida de Alajuela con 3.100 y Limón con 2.100. La mayoría de las personas desaparecidas tienen entre 14 y 17 años, seguidas por el rango de 18 a 39 años.

La familia de Ligia Faerón mantiene la esperanza de obtener información que permita dar con su paradero y solicita colaboración ciudadana para que pueda regresar a casa.