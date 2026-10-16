OIJ investiga el paradero de 10 personas desaparecidas: buscaron sus restos en aparentes fosas

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La búsqueda de restos humanos en una finca de Carambola de Villafranca de Guácimo culminó ayer a las 5:30 de la tarde sin el hallazgo de las 10 personas desaparecidas en Pococí y Guácimo.

El OIJ confirmó que la investigación no culmina con este allanamiento y que sigue abierta la línea confidencial, mientras se halló un arma AR-15 enterrada cerca de un corral de ganado.

Los desaparecidos datan de 2023 y entre los posibles apellidos figuran García de 29 años, Calvo de 28, el menor Gutiérrez de 15, Pérez de 29, López de 33, Chavarría de 35 y Vega de 24 años.