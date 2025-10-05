El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los tres hombres asesinados la tarde de este sábado en el sector de Lomas del Río, Pavas. Las víctimas fueron identificadas como de apellidos Hernández, de 28 años; Espinoza, de 22; y Fallas, de 29.

Ataque dentro de un negocio

Según la información preliminar, los fallecidos estaban dentro de un local comercial cuando dos hombres ingresaron al sitio y realizaron múltiples disparos, lo que les provocó la muerte en el lugar.

Intervención de la Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el alerta ingresó a las 5:58 p. m., por lo que se enviaron tres ambulancias al sitio. Al llegar, los socorristas determinaron que los tres hombres ya no presentaban signos vitales.

Investigación en desarrollo

En la escena, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos que resultan clave para el avance de la investigación y la identificación de los responsables.

Los cuerpos fueron levantados y trasladados a la morgue judicial, donde se les practicará la autopsia correspondiente.