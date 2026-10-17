OIJ identifica a hombre asesinado dentro de un carro

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como un hombre de apellido Navarro, de 41 años, a la víctima de un homicidio ocurrido la mañana de este sábado en San Miguel de Desamparados, San José.

El hombre recibió múltiples disparos mientras conducía un automóvil y murió en el sitio.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque para identificar a los responsables.

Sujetos en motocicleta habrían interceptado a la víctima

Según la versión preliminar del OIJ, Navarro conducía en sentido de San Miguel hacia el centro de Desamparados cuando, aparentemente, varios sujetos que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Los impactos hicieron que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara contra un montículo de tierra.

En ese momento, los sospechosos aparentemente se acercaron y volvieron a dispararle.

El hombre presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y los brazos.

OIJ investiga el homicidio

Agentes judiciales realizaron labores de investigación en el lugar y recolectaron indicios balísticos que enviarán a los laboratorios forenses para su análisis.

Además, las autoridades trasladarán el cuerpo a la Morgue Judicial para practicar la autopsia correspondiente.

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