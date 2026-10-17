OIJ identifica a hombre asesinado dentro de un carro

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como un hombre de apellido Navarro, de 41 años, a la víctima de un homicidio ocurrido la mañana de este sábado en San Miguel de Desamparados, San José.
El hombre recibió múltiples disparos mientras conducía un automóvil y murió en el sitio.
Las autoridades investigan las circunstancias del ataque para identificar a los responsables.
Según la versión preliminar del OIJ, Navarro conducía en sentido de San Miguel hacia el centro de Desamparados cuando, aparentemente, varios sujetos que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones.
Los impactos hicieron que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara contra un montículo de tierra.
En ese momento, los sospechosos aparentemente se acercaron y volvieron a dispararle.
El hombre presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y los brazos.
Agentes judiciales realizaron labores de investigación en el lugar y recolectaron indicios balísticos que enviarán a los laboratorios forenses para su análisis.
Además, las autoridades trasladarán el cuerpo a la Morgue Judicial para practicar la autopsia correspondiente.
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