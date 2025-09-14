Por medio de su departamento de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identificación de un hombre que murió tras recibir el impacto de un vehículo en Ruta 32.
Hechos
Un vehículo, que iba en sentido San José-Zurquí, perdió el control, se salió de su carril, empezó a dar vueltas e impactó contra un motociclista que transitaba una recta.
Levantamiento del cuerpo
Tras el accidente, la víctima se trasladó al Hospital Calderón Guardia, lugar donde fue declarado sin signos vitales posteriormente. El OIJ acudió al centro médico, para el respectivo levantamiento del cuerpo.
Víctima mortal
La víctima fue identificada por el OIJ como un masculino de apellido Barrantes, de 47 años.
Autoridades hacen un llamado a los conductores, para tener cuidado cuando se transitaba por este tipo de rutas, más cuando se dan precipitaciones.