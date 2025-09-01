Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la indentificación de las víctimas del doble homicidio en un bar ubicado en el centro de Limón.

Hechos

De acuerdo a la versión preliminar, varias personas se encontraban en las afueras de un bar en horas de la madrugada, cuando en un momento determinado dos sujetos en una motocicleta disparan contra un masculino en el cuello, brazo y abdomen.

Producto de la balacera, cinco personas más resultaron heridas y los trasladaron a un centro médico. A la llegada, se reportó a un mujer sin signos vitales.

Víctimas

Fallecidos

Masculino, de apellido Sevilla, de 47 años.

Mujer, de apellido Martínez, de 34 años

Heridos

Femenina herida, de 39 años

Femenina herida, de 43 años

Femenina herida, de 44 años

Masculino herido, de 45 años

Escena

En la escena, agentes encontraron 24 municiones.

El caso se mantiene en investigación.