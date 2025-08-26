Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial dio a conocer la identidad de las víctimas de un ataque a balazos en barrio El Cocal, en Quepos.

Según el reporte preliminar, sujetos prenden fuego a una casa en la zona en horas de la noche de este lunes. En el sitio de la emergencia se encontraron dos personas prácticamente calcinadas. Ambos presentaron heridas por arma de fuego.

A unos 100 metros del inmuble encontraron otra víctima mortal, quien al parecer fue alcanzado por sus atacantes. También presentaba heridas por arma de fuego.

Identificación de los fallecidos

Femenina menor de 16 años.

Masculino de apellido Bonilla de 53 años.

Masculino de apellido Zúñiga de 32 años.

El caso se encuentra en investigación.