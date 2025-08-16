Una balacera dentro de un bar en Santa Ana terminó con tres personas fallecidas y al menos dos heridos dentro de las instalaciones.

El incidente sucedió a eso de las 7 de la noche del pasado viernes 15 de agosto, cuando, en apariencia, cinco personas resultaron heridas de bala.

El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, identificó a los fallecidos como: Garbanzo de 39 años, Sanabria de 36 años y González de 44 años.

Mientras que las personas heridas: Pérez de 36 años y Mata de la misma edad. Ambos requirieron traslado a centros médicos cercanos.

Según indica el OIJ, al local se acercaron dos sujetos, quienes presuntamente se trasladaban en motocicleta, uno ingresa al local y dispara en múltiples ocasiones en contra de las víctimas.

En el lugar se recolectaron 33 indicios balísticos y dos armas de fuego, el caso continúa en investigación, según confirmaron las autoridades.