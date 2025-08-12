El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de los dos hombres que fueron asesinados a balazos este lunes por la tarde en La Uruca, en lo que aparenta ser un ataque directo por parte de sicarios en motocicleta.

Los fallecidos fueron identificados como dos hombres de apellidos Herrera, uno de 45 años y el otro de 28 años. Ambos viajaban en un vehículo liviano cuando fueron interceptados y atacados con múltiples disparos.

Interceptados en plena vía pública

Según versiones preliminares, el vehículo en el que se desplazaban las víctimas era conducido por el hombre de 45 años. Mientras circulaban, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se acercaron por un costado y abrieron fuego sin mediar palabra.

El acompañante en la moto, según testigos, fue quien realizó los disparos, impactando en varias ocasiones a los ocupantes del automóvil, principalmente en el pecho, abdomen y espalda.

Ambos hombres fallecieron en el lugar, y los atacantes huyeron inmediatamente de la escena.

OIJ investiga el móvil del crimen

Agentes del OIJ realizaron la inspección ocular en la escena, donde recolectaron múltiples indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses. Los cuerpos de los fallecidos fueron remitidos a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

La investigación sigue activa y se trabaja en diversas líneas para establecer el móvil del homicidio, así como la identificación y localización de los sospechosos.