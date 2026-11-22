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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó un hombre que asesinaron a balazos en el parqueo de un local comercial, que se ubica en el sector de Sámara, Nicoya, Guanacaste.
El informe preliminar indica que el ofendido se encontraba en el parqueo de un local comercial, cuando en apariencia, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían disparado en reiteradas ocasiones.
Producto del ataque, un masculino, de apellido Montes, de 27 años, murió en el lugar.
También resultaron heridos dos hombres, los cuales fueron trasladados en un vehículo partcular al hospital La Anexión Nicoya.
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Se dieron a la fuga tras el ataque.
El caso continúa en investigación.