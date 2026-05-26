Revelan aterradores hallazgos en casa de joven pareja asesinada frente a su hija

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó escalofriantes hallazgos dentro de la vivienda donde asesinaron a una pareja la noche de este domingo en Barrio Las Palmas, en Pocosí de Limón.

Las víctimas fueron identificadas como un joven de apellido Madrigal, de 18 años, y una mujer de apellido Leonard, de 19 años. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con el informe preliminar, el doble homicidio ocurrió pasadas las 6 de la tarde del 25 de mayo dentro de una casa en la que también se encontraba una menor de aproximadamente dos años de edad.

Sospechosos ingresaron a la vivienda

Según la información judicial, tres sujetos llegaron al sitio a bordo de un vehículo e ingresaron a la vivienda donde estaban las víctimas.

Las autoridades manejan la hipótesis de que dentro de la casa se produjo una discusión y, segundos después, vecinos escucharon múltiples detonaciones.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, encontraron sin vida a la pareja dentro de la vivienda.

OIJ halló arma, droga e indicios balísticos

Durante el procesamiento de la escena, agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos de importancia para la investigación.

Además, el OIJ encontró un arma de fuego y aparente droga tipo marihuana dentro de la casa donde ocurrió el ataque armado.

Las autoridades también ubicaron el vehículo que, en apariencia, utilizaron los sospechosos para escapar. El automóvil apareció incendiado a unos cuatro kilómetros del sitio del crimen.

Menor resultó ilesa

Pese a la violencia del ataque, la menor que se encontraba dentro de la vivienda no sufrió heridas.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial para realizarles la respectiva autopsia, mientras el OIJ mantiene la investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.

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